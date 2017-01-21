Хосеп Гвардиола: «Эвертон» бил четыре раза, забил четыре. «Тоттенхэм» бил два, забил два. Такое придумать невозможно»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями после игры с «Тоттенхэмом» (2:2).
«Эпизод с нарушением на Стерлинге? Первый же вопрос о судьях? Вы же BBC, престижный канал, вы должны говорить о футболе, не о судьях.
Мы играли здорово, показали великолепный футбол, и обидно, что все так сложилось. Мы создали больше моментов, мало шансов давали сопернику, но не сумели победить. И все было против нас.
Безусловно, нужно забивать больше, и ведь у нас было так много моментов, но в итоге мы их не реализовали.
«Эвертон» четыре раза пробил по нашим воротам, забил четыре. «Тоттенхэм» пробил дважды, забил два. Такое придумать невозможно.
Все что нам остается, это продолжать играть лучше и лучше, продолжать создавать моменты, но этим мы и занимаемся весь сезон.
Я расстроен, что все так получилось, но я горжусь показанной нами игрой, мои игроки не заслуживали подобного опять», – сказал Гвардиола.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.