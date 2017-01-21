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    Хосеп Гвардиола: «Эвертон» бил четыре раза, забил четыре. «Тоттенхэм» бил два, забил два. Такое придумать невозможно»

    Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Тоттенхэм Хосеп Гвардиола Рахим Стерлинг

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями после игры с «Тоттенхэмом» (2:2).

    «Эпизод с нарушением на Стерлинге? Первый же вопрос о судьях? Вы же BBC, престижный канал, вы должны говорить о футболе, не о судьях.

    Мы играли здорово, показали великолепный футбол, и обидно, что все так сложилось. Мы создали больше моментов, мало шансов давали сопернику, но не сумели победить. И все было против нас.

    Безусловно, нужно забивать больше, и ведь у нас было так много моментов, но в итоге мы их не реализовали.

    «Эвертон» четыре раза пробил по нашим воротам, забил четыре. «Тоттенхэм» пробил дважды, забил два. Такое придумать невозможно.

    Все что нам остается, это продолжать играть лучше и лучше, продолжать создавать моменты, но этим мы и занимаемся весь сезон.

    Я расстроен, что все так получилось, но я горжусь показанной нами игрой, мои игроки не заслуживали подобного опять», – сказал Гвардиола.

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