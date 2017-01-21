Главный тренер Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями после игры с (2:2).

«Эпизод с нарушением на Стерлинге? Первый же вопрос о судьях? Вы же BBC, престижный канал, вы должны говорить о футболе, не о судьях.

Мы играли здорово, показали великолепный футбол, и обидно, что все так сложилось. Мы создали больше моментов, мало шансов давали сопернику, но не сумели победить. И все было против нас.

Безусловно, нужно забивать больше, и ведь у нас было так много моментов, но в итоге мы их не реализовали.

четыре раза пробил по нашим воротам, забил четыре. «Тоттенхэм» пробил дважды, забил два. Такое придумать невозможно.

Все что нам остается, это продолжать играть лучше и лучше, продолжать создавать моменты, но этим мы и занимаемся весь сезон.

Я расстроен, что все так получилось, но я горжусь показанной нами игрой, мои игроки не заслуживали подобного опять», – сказал Гвардиола.