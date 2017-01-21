Форвард АИК Исак предпочел перейти в «Боруссию» Д, а не в «Реал»
17-летний нападающий АИК Александер Исак продолжит карьеру в дортмундской «Боруссии».
Ранее в этом месяце появилась информация, что шведа купит «Реал», но он в итоге предпочел немецкий клуб.
Сделка пока не оформлена, но все будет согласовано в ближайшее время. Ожидается, то АИК получит 82 миллиона шведских крон (8,65 миллиона евро).
В 24 матчах чемпионата Швеции Исак забил 10 голов. Подробную статистику игрока смотрите здесь.
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