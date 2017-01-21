Форвард АИК Исак предпочел перейти в «Боруссию» Д, а не в «Реал»

17-летний нападающий АИК Александер Исак продолжит карьеру в дортмундской .

Ранее в этом месяце появилась информация, что шведа купит , но он в итоге предпочел немецкий клуб.

Сделка пока не оформлена, но все будет согласовано в ближайшее время. Ожидается, то АИК получит 82 миллиона шведских крон (8,65 миллиона евро).

В 24 матчах чемпионата Швеции Исак забил 10 голов. Подробную статистику игрока смотрите здесь.