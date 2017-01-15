Президент «Сент-Этьена»: «Молло перешел в «Зенит» за 500 тысяч евро, 50% получим мы»
Президент «Сент-Этьена» Ролан Ромейе рассказал, что клуб получил 50% от суммы трансфера полузащитника Йоана Молло из «Крыльев Советов» в «Зенит».
«Мы должны были получить 50% от продажи Молло в «Зенит». Говорили о сумме в 3-3,2 миллиона евро.
Это неправда. На самом деле сумма трансфера составила 500 тысяч евро. Мы получили 250 тысяч», – сказал Ромейе.
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