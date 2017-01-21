Депай подписал контракт с «Лионом» до 2021 года, «МЮ» с бонусами может получить 25 млн евро

Стали известны детали перехода вингера «Манчестер Юнайтед» Мемфиса Депая в «Лион».

22-летний голландец подписал контракт с французским клубом до лета 2021 года.

Сумма трансфера составила 16 миллионов евро. Еще 9 миллионов «МЮ» может заработать в качестве бонусов.

, бывший клуб голландца, продавший его в «МЮ» летом 2015 года за 34 миллиона евро, заработает на этой сделке 600 тысяч евро.

Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.

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Почему Депаю не стоило ехать в «МЮ»

Фото: официальный твиттер