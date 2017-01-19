Зинедин Зидан: «Мне нужно все проанализировать»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал о матче Кубка Испании против «Сельты» (1:2).
«Я не удивлен тем, как играла «Сельта». Мы знали, что они могут навредить нам. Я не беспокоюсь, но это не лучший момент.
Мы не можем отступать, впереди матч примеры, мне нужно найти решение, чтобы исправить ситуацию.
Начало матча получилось сложным, мы играли не в тот футбол, который планировали. Нам не удалось войти в игру. Мне нужно все проанализировать.
Я работаю над тактикой, ищу правильную схему, особенно это касается атаки.
Матч получился неудачным, но не из-за того, что команда плохо готова физически. Матч с «Севильей» был сложным.
Мы «Реал», и мы продолжим работать. Мы справимся с этой ситуацией. До этого нам многое удавалось, но в последних двух матчах все пошло не так», – сказал Зидан.
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