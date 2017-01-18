Форвард Александр Кокорин поделился мнением о возможном переходе в китайский клуб.

«Были какие-то разговоры об интересе со стороны как китайских, так и европейских клубов ко мне, но никаких официальных обращений в не было, а значит – это не совсем серьезно.

Сейчас, скорее всего, я бы не поехал в Китай, так как думаю о домашних чемпионате мира и Кубке конфедераций, которые очень важны для меня. Нужно всегда быть на виду у наших тренеров, доказывать, что достоин играть в национальной сборной, чтобы не вылететь из ее обоймы.

? Я не считаю, что его уход можно называть катастрофой для . Да, Аксель был важным игроком для нас, но с его уходом жизнь не заканчивается. У нас в составе много квалифицированных игроков, которые могут и берут на себя роль лидеров на поле, кроме того, пришли хорошие новички, которые должны влиться в состав и заменить Витцеля.

Признаюсь честно, меня немного удивил переход Акселя в китайский клуб. На протяжении долгого времени я читал, что он должен был перейти в «Ювентус», у него даже были какие-то договоренности с итальянским клубом, но, видимо, все резко поменялось.

Трудно судить, насколько пойдет на пользу Витцелю переезд в китайский чемпионат, ведь мы не совсем понимаем его силу. Во время сбора мы играли с китайской командой, и она выглядела неплохо, правда, во второй половине матча ее футболисты устали, но игра на сборе это не показатель. Если выбрал такой путь, значит, он посчитал такое развитие своей карьеры правильным», – поделился мыслями Кокорин.

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