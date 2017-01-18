Александр Кокорин: «Переход Витцеля в китайский клуб немного удивил»
Форвард «Зенита» Александр Кокорин поделился мнением о возможном переходе в китайский клуб.
«Были какие-то разговоры об интересе со стороны как китайских, так и европейских клубов ко мне, но никаких официальных обращений в «Зенит» не было, а значит – это не совсем серьезно.
Сейчас, скорее всего, я бы не поехал в Китай, так как думаю о домашних чемпионате мира и Кубке конфедераций, которые очень важны для меня. Нужно всегда быть на виду у наших тренеров, доказывать, что достоин играть в национальной сборной, чтобы не вылететь из ее обоймы.
Витцель? Я не считаю, что его уход можно называть катастрофой для «Зенита». Да, Аксель был важным игроком для нас, но с его уходом жизнь не заканчивается. У нас в составе много квалифицированных игроков, которые могут и берут на себя роль лидеров на поле, кроме того, пришли хорошие новички, которые должны влиться в состав и заменить Витцеля.
Признаюсь честно, меня немного удивил переход Акселя в китайский клуб. На протяжении долгого времени я читал, что он должен был перейти в «Ювентус», у него даже были какие-то договоренности с итальянским клубом, но, видимо, все резко поменялось.
Трудно судить, насколько пойдет на пользу Витцелю переезд в китайский чемпионат, ведь мы не совсем понимаем его силу. Во время сбора мы играли с китайской командой, и она выглядела неплохо, правда, во второй половине матча ее футболисты устали, но игра на сборе это не показатель. Если Витцель выбрал такой путь, значит, он посчитал такое развитие своей карьеры правильным», – поделился мыслями Кокорин.
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