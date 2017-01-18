Президент УЕФА Александер Чеферин: «Не вижу никаких оснований отбирать у России ЧМ-2018»
Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что не видит причин отбирать у России ЧМ-2018.
«Не вижу никаких рациональных или правовых оснований отбирать у России чемпионат мира 2018 года.
Я уверен, что Российский футбольный союз и местный оргкомитет проделают отличную работу и в 2018 году нас ждет замечательный чемпионат мира.
Я совершенно не беспокоюсь на этот счет», – сказал Чеферин.
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