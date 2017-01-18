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    Хаби Алонсо летом завершит карьеру

    Теги Бавария Ливерпуль Хаби Алонсо премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Реал Сосьедад примера Испания сборная Испании

    Полузащитник «Баварии» Хаби Алонсо решил завершить карьеру по окончании нынешнего сезона.

    О своем решении 35-летний хавбек уже сообщил руководству мюнхенского клуба.

    На профессиональном уровне Алонсо выступает уже 18 лет, дебютировав в 1999 году в составе «Реал Сосьедада».

    За свою карьеру он дважды выигрывал Лигу чемпионов, со сборной Испании побеждал на чемпионате мира и Европы (дважды).

    С «Реалом» и «Баварией» он становился чемпионом Испании и Германии соответственно, а в составе «Ливерпуля» стал обладателем Кубка Англии.

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