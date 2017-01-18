Хаби Алонсо летом завершит карьеру
Полузащитник «Баварии» Хаби Алонсо решил завершить карьеру по окончании нынешнего сезона.
О своем решении 35-летний хавбек уже сообщил руководству мюнхенского клуба.
На профессиональном уровне Алонсо выступает уже 18 лет, дебютировав в 1999 году в составе «Реал Сосьедада».
За свою карьеру он дважды выигрывал Лигу чемпионов, со сборной Испании побеждал на чемпионате мира и Европы (дважды).
С «Реалом» и «Баварией» он становился чемпионом Испании и Германии соответственно, а в составе «Ливерпуля» стал обладателем Кубка Англии.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.