Хаби Алонсо летом завершит карьеру

Полузащитник «Баварии» решил завершить карьеру по окончании нынешнего сезона.

О своем решении 35-летний хавбек уже сообщил руководству мюнхенского клуба.

На профессиональном уровне Алонсо выступает уже 18 лет, дебютировав в 1999 году в составе .

За свою карьеру он дважды выигрывал Лигу чемпионов, со сборной Испании побеждал на чемпионате мира и Европы (дважды).

С «Реалом» и «Баварией» он становился чемпионом Испании и Германии соответственно, а в составе стал обладателем Кубка Англии.

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