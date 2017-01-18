Голландский тренер Луи ван Гал заявил, что пресса исказила его слова по поводу завершения карьеры.

«Нет, нет, нет, я не завершил карьеру. Я лишь взял паузу на год, после чего приму решение.

Все зависит от полученных предложений. Решение я приму в июле. Я мог вернуться в Испанию. Месяц назад мне сделала предложение «Валенсия», я отказался».

Напомним, что последним местом работы ван Гала был «Манчестер Юнайтед».