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    Луи ван Гал: «Я не завершил карьеру. Я взял паузу»

    Теги Луи ван Гал

    Голландский тренер Луи ван Гал заявил, что пресса исказила его слова по поводу завершения карьеры.

    «Нет, нет, нет, я не завершил карьеру. Я лишь взял паузу на год, после чего приму решение.

    Все зависит от полученных предложений. Решение я приму в июле. Я мог вернуться в Испанию. Месяц назад мне сделала предложение «Валенсия», я отказался». 

    Напомним, что последним местом работы ван Гала был «Манчестер Юнайтед». 

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