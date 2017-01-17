Глава департамента по связям с общественностью Стив Аткинс прокомментировал информацию о сотрудничестве лондонского клуба и бывшего главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого.

Ранее в английских СМИ появилась информация, что Слуцкий в скором времени может приступить к работе в «Челси». 14 января Слуцкий посетил матч 21-го тура АПЛ между «Лестером» и «Челси» (0:3).

«Нам ничего не известно о том, что может занять какую-то должность в «Челси» в ближайшее время. Могу с точностью сказать, что сейчас он не работает в нашем клубе.

Он друг нашего клуба и просто посетил игру с «Лестером» в Лондоне, мы всегда рады его видеть», — сказал Аткинс.

The Sun: «Челси» предложит работу Слуцкому