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    «Челси»: «Сейчас Слуцкий не работает у нас, но он друг нашего клуба, мы всегда рады его видеть»

    Теги Леонид Слуцкий Челси Премьер-лига Россия премьер-лига Англия

    Глава департамента по связям с общественностью «Челси» Стив Аткинс прокомментировал информацию о сотрудничестве лондонского клуба и бывшего главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого.

    Ранее в английских СМИ появилась информация, что Слуцкий в скором времени может приступить к работе в «Челси». 14 января Слуцкий посетил матч 21-го тура АПЛ между «Лестером» и «Челси» (0:3).

    «Нам ничего не известно о том, что Леонид Слуцкий может занять какую-то должность в «Челси» в ближайшее время. Могу с точностью сказать, что сейчас он не работает в нашем клубе.

    Он друг нашего клуба и просто посетил игру с «Лестером» в Лондоне, мы всегда рады его видеть», — сказал Аткинс.

    The Sun: «Челси» предложит работу Слуцкому

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