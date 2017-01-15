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    The Sun: «Челси» предложит работу Слуцкому

    Теги Леонид Слуцкий Челси премьер-лига Англия Роман Абрамович

    Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий может получить должность в «Челси».

    По информации The Sun, 45-летний специалист, посетивший накануне игру «Челси» против «Лестера» (3:0), хорошо знаком с владельцем лондонского клуба Романом Абрамовичем.

    Какой именно работой Слуцкий будет заниматься в «Челси» – пока не сообщается.

    Российский тренер покинул ЦСКА в декабре прошлого года, проработав в клубе семь лет.

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