Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий может получить должность в «Челси».

По информации The Sun, 45-летний специалист, посетивший накануне игру «Челси» против «Лестера» (3:0), хорошо знаком с владельцем лондонского клуба Романом Абрамовичем.

Какой именно работой Слуцкий будет заниматься в «Челси» – пока не сообщается.

Российский тренер покинул ЦСКА в декабре прошлого года, проработав в клубе семь лет.