Новый владелец «Анжи» Осман Кадиев рассказал о стратегии развития клуба.

«В «Анжи» будет другой принцип — будут играть те, кто хочет и может, а не те, кто просто пришел зарабатывать деньги. Деньги будут, но не те суммы, которые обозначаются, когда полуинвалид играет или тот, кто выходит на три матча и получает 100 тысяч евро — у нас такого не будет.

Процентов 85 у меня будет россиян, из них примерно половина — дагестанцы. К этому будем стремиться. Некоторые россияне, даже те, которые были высокооплачиваемыми, согласились на снижение оклада на 50–70 процентов. Это говорит о том, что ребята хотят играть. Никаких «приезжайте в «Анжи», это смешно.

Нет ничего страшного в том, что «Анжи» не будет первым-вторым призером. Если потеряем футбол в Дагестане — вот это страшно. И не надо делать трагедию, если какая-то команда вылетит в первую лигу. В первой лиге играет 20 команд по всей России, и ничего страшного нет. Дагестанские мальчишки будут проявлять себя в российском футболе очень ярко.

Года три пройдет — много дагестанцев будут играть в РФПЛ, в первой лиге, и это я тоже могу гарантировать», — сказал Кадиев в эфире программы «Все на футбол» на телеканале «Матч ТВ».