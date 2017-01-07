Бизнесмен Осман Кадиев ответил на вопросы о том, как он стал владельцем «Анжи».

– Кто выступил инициатором сделки по смене владельца клуба – вы или предыдущий акционер?

– Инициатива, скорее, исходила от Сулеймана Абдусаидовича Керимова.

– Как вас правильно называть: президент или владелец «Анжи»?

– Пока президент.

– То есть акциями еще не владеете?

– Владею.

– Тогда вы и владелец тоже. Основной акционер.

– Пусть будет так.

– Станут ли к финансированию клуба привлекаться средства республиканского бюджета?

– Нет. Только мои собственные и частных спонсоров.

– Зачем проект «Анжи» понадобился вам лично?

– Лично мне это не нужно.

– Но вы ведь взялись. Получается, либо меценатство, либо попросило руководство республики.

– Так можно про что угодно спросить. Нужно ли лично космонавту летать в космос?

– Не исключено. Есть же слава, почет.

– За славой и почетом в российском футболе не гонятся. Разве что футболисты. Кому-то ведь надо было взяться за «Анжи»? Сулейман Абдусаидович за шесть лет вложил огромные личные средства – миллиард и 400 миллионов. И ноль результата по большому счету. Потому что все это время Керимова, считаю, просто нагло обманывали в клубе. В конце концов он разочаровался, возникла элементарная апатия. Но нельзя же совсем закрыть клуб и футбол в республике? – сказал Кадиев.

«Русскую мафию придумало ФБР». Кто теперь владеет «Анжи»