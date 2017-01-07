Осман Кадиев: «Мне «Анжи» не нужен. Но нельзя же совсем закрыть футбол в республике»
Бизнесмен Осман Кадиев ответил на вопросы о том, как он стал владельцем «Анжи».
– Кто выступил инициатором сделки по смене владельца клуба – вы или предыдущий акционер?
– Инициатива, скорее, исходила от Сулеймана Абдусаидовича Керимова.
– Как вас правильно называть: президент или владелец «Анжи»?
– Пока президент.
– То есть акциями еще не владеете?
– Владею.
– Тогда вы и владелец тоже. Основной акционер.
– Пусть будет так.
– Станут ли к финансированию клуба привлекаться средства республиканского бюджета?
– Нет. Только мои собственные и частных спонсоров.
– Зачем проект «Анжи» понадобился вам лично?
– Лично мне это не нужно.
– Но вы ведь взялись. Получается, либо меценатство, либо попросило руководство республики.
– Так можно про что угодно спросить. Нужно ли лично космонавту летать в космос?
– Не исключено. Есть же слава, почет.
– За славой и почетом в российском футболе не гонятся. Разве что футболисты. Кому-то ведь надо было взяться за «Анжи»? Сулейман Абдусаидович за шесть лет вложил огромные личные средства – миллиард и 400 миллионов. И ноль результата по большому счету. Потому что все это время Керимова, считаю, просто нагло обманывали в клубе. В конце концов он разочаровался, возникла элементарная апатия. Но нельзя же совсем закрыть клуб и футбол в республике? – сказал Кадиев.
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