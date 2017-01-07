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    Осман Кадиев: «Мне «Анжи» не нужен. Но нельзя же совсем закрыть футбол в республике»

    Теги Премьер-лига Россия бизнес Анжи Сулейман Керимов Осман Кадиев

    Бизнесмен Осман Кадиев ответил на вопросы о том, как он стал владельцем «Анжи».

    – Кто выступил инициатором сделки по смене владельца клуба – вы или предыдущий акционер?

    – Инициатива, скорее, исходила от Сулеймана Абдусаидовича Керимова.

    – Как вас правильно называть: президент или владелец «Анжи»?

    – Пока президент.

    – То есть акциями еще не владеете?

    – Владею.

    – Тогда вы и владелец тоже. Основной акционер.

    – Пусть будет так.

    – Станут ли к финансированию клуба привлекаться средства республиканского бюджета?

    – Нет. Только мои собственные и частных спонсоров.

    – Зачем проект «Анжи» понадобился вам лично?

    – Лично мне это не нужно.

    – Но вы ведь взялись. Получается, либо меценатство, либо попросило руководство республики.

    – Так можно про что угодно спросить. Нужно ли лично космонавту летать в космос?

    – Не исключено. Есть же слава, почет.

    – За славой и почетом в российском футболе не гонятся. Разве что футболисты. Кому-то ведь надо было взяться за «Анжи»? Сулейман Абдусаидович за шесть лет вложил огромные личные средства – миллиард и 400 миллионов. И ноль результата по большому счету. Потому что все это время Керимова, считаю, просто нагло обманывали в клубе. В конце концов он разочаровался, возникла элементарная апатия. Но нельзя же совсем закрыть клуб и футбол в республике? – сказал Кадиев.

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