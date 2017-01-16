«Хоффенхайм» – единственный из клубов топ-5 лиг, кто еще не проигрывал в текущем чемпионате

, уступив «Севилье» (1:2), потерпел первое поражение в нынешнем чемпионате Испании.

Таким образом, остался единственным из клубов топ-5 европейских лиг, кто еще не проигрывал в текущем чемпионате.

В 16 турах немецкой бундеслиги «Хоффенхайм» одержал 6 побед и 10 раз сыграл вничью.

Единственное поражение в сезоне «деревенские» потерпели 26 октября в 1/16 финала Кубка Германии от «Кельна» (1:2).

на данный момент один раз проиграла в чемпионате. У «Ниццы» в чемпионате Франции после 20 туров также одно поражение.