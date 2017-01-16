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    «Хоффенхайм» – единственный из клубов топ-5 лиг, кто еще не проигрывал в текущем чемпионате

    Теги Бавария Ницца бундеслига Германия Реал Мадрид лига 1 Франция примера Испания Хоффенхайм 1899

    «Реал», уступив «Севилье» (1:2), потерпел первое поражение в нынешнем чемпионате Испании.

    Таким образом, «Хоффенхайм» остался единственным из клубов топ-5 европейских лиг, кто еще не проигрывал в текущем чемпионате.

    В 16 турах немецкой бундеслиги «Хоффенхайм» одержал 6 побед и 10 раз сыграл вничью.

    Единственное поражение в сезоне «деревенские» потерпели 26 октября в 1/16 финала Кубка Германии от «Кельна» (1:2).

    «Бавария» на данный момент один раз проиграла в чемпионате. У «Ниццы» в чемпионате Франции после 20 туров также одно поражение.

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