«Хоффенхайм» – единственный из клубов топ-5 лиг, кто еще не проигрывал в текущем чемпионате
«Реал», уступив «Севилье» (1:2), потерпел первое поражение в нынешнем чемпионате Испании.
Таким образом, «Хоффенхайм» остался единственным из клубов топ-5 европейских лиг, кто еще не проигрывал в текущем чемпионате.
В 16 турах немецкой бундеслиги «Хоффенхайм» одержал 6 побед и 10 раз сыграл вничью.
Единственное поражение в сезоне «деревенские» потерпели 26 октября в 1/16 финала Кубка Германии от «Кельна» (1:2).
«Бавария» на данный момент один раз проиграла в чемпионате. У «Ниццы» в чемпионате Франции после 20 туров также одно поражение.
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