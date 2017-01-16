Главный тренер Арсен Венгер поделился мнением о чемпионской гонке в английской премьер-лиге.

«Впервые за двадцать лет сразу шесть клубов в разгар сезона борются за титул. Все претенденты выступают хорошо, но у по-прежнему большой перевес.

Пока никто не выпадает из гонки, главное – сохранять стабильность, хладнокровие и концентрацию. Впереди – Лига чемпионов, кубки, большие матчи. Кто проведет остаток сезона с наименьшими потерями, неизвестно», – сказал Венгер.