Арсен Венгер: «Впервые за двадцать лет сразу шесть клубов борются за титул»
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о чемпионской гонке в английской премьер-лиге.
«Впервые за двадцать лет сразу шесть клубов в разгар сезона борются за титул. Все претенденты выступают хорошо, но у «Челси» по-прежнему большой перевес.
Пока никто не выпадает из гонки, главное – сохранять стабильность, хладнокровие и концентрацию. Впереди – Лига чемпионов, кубки, большие матчи. Кто проведет остаток сезона с наименьшими потерями, неизвестно», – сказал Венгер.
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