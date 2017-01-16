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    Арсен Венгер: «Впервые за двадцать лет сразу шесть клубов борются за титул»

    Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Арсен Венгер Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о чемпионской гонке в английской премьер-лиге.

    «Впервые за двадцать лет сразу шесть клубов в разгар сезона борются за титул. Все претенденты выступают хорошо, но у «Челси» по-прежнему большой перевес.

    Пока никто не выпадает из гонки, главное – сохранять стабильность, хладнокровие и концентрацию. Впереди – Лига чемпионов, кубки, большие матчи. Кто проведет остаток сезона с наименьшими потерями, неизвестно», – сказал Венгер.

     

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