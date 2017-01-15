Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал разгромное поражение от «Эвертона» (0:4).

«В первом тайме у нас было достаточно моментов, чтобы забить. Мы их не реализовали, а соперник создал один момент и забил.

Сразу после перерыва «Эвертон» забил второй гол, психологически игрокам приходится сложно после такого.

Это футбол. В футболе не всегда обязательно сделать много для того, чтобы забить. Соперник один раз подходит к нашим воротам и забивает. И такое произошло не только сегодня, это происходит почти весь сезон, игрокам сложно справляться с подобным.

Безусловно, мы можем играть лучше. Это кошмарный результат для моих футболистов. Но вполне естественно переживать подобное время от времени.

Я сказал своим игрокам сохранять позитив, потому что в этом сезоне у них получались фантастические вещи, но не всегда мы получаем то, чего заслуживаем. Тем не менее, так может говорить любой тренер», – сказал Гвардиола.