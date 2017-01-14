Форвард «Барселоны» рассказал о победе над «Лас-Пальмасом» (5:0).

«Пресса всегда понимает вещи по-своему. Месси абсолютно спокоен, хочет продолжать играть в «Барселоне», и клуб знает, что делать. Президент сказал, что хочет продлить контракт с Месси.

Надо всегда помогать команде, над чем я и работаю. Нам было важно наконец победить в чемпионате», — сказал Суарес.