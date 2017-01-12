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    Луис Суарес: «Барселоне» нужно продлить контракт с Месси и не раздумывать о здравом смысле»

    Теги Барселона Лионель Месси примера Испания Луис Суарес

    Нападающий «Барселоны» Луис Суарес поделился мнением о ситуации с продлением контракта с партнером уругвайца по команде Лионелем Месси.

    «Месси – лучший игрок на планете. Он доказывает это в каждой игре и всегда нас чем-то удивляет.

    «Барселоне» нужно продлить с ним контракт и не раздумывать о здравом смысле», – сказал Суарес. 

    Гендиректор «Барселоны»: «Контракт Месси? Во всем нужен здравый смысл. Не можем тратить более 70% бюджета на зарплаты»

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