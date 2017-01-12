Луис Суарес: «Барселоне» нужно продлить контракт с Месси и не раздумывать о здравом смысле»
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес поделился мнением о ситуации с продлением контракта с партнером уругвайца по команде Лионелем Месси.
«Месси – лучший игрок на планете. Он доказывает это в каждой игре и всегда нас чем-то удивляет.
«Барселоне» нужно продлить с ним контракт и не раздумывать о здравом смысле», – сказал Суарес.
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