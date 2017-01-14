Златан Ибрагимович: «Я мог бы зарабатывать деньги в Китае, но принял вызов – вернуть «МЮ» на вершину»
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович в интервью Тьерри Анри объяснил, почему решил не переходить в один из китайских клубов.
- Почему ты перешел в клуб АПЛ именно сейчас?
- Я выбрал АПЛ после многих лет разговоров обо мне в духе: «Он никогда не сможет заиграть в премьер-лиге, он никогда не сможет делать здесь ничего подобного».
Годами я играл в других странах и теперь, когда люди решили, что переезд в Англию будет труднейшим решением для меня, я приехал.
Человек на моем месте мог бы выбрать самый простой способ – поехать заграницу, зарабатывать деньги в Китае или где-то еще, осесть, успокоиться и довольствоваться своей карьерой.
Я решил не делать этого. Я принял вызов. Поэтому я выбрал «Манчестер Юнайтед» – у клуба были трудности в последние лет пять. И если я смогу выполнить задачу по возвращению клуба на вершину, буду более чем счастлив.
Не люблю простые задачи, легкую работу или приземленные цели. Я всегда встречал трудности на своем пути, где бы я ни был.
Мне нужно делать гораздо больше, чем другим. Это я могу сделать в АПЛ. В 35 лет, говорили мне люди, невозможно играть так, но я делаю то, что умею делать.
Я делал все это на протяжении последних 15 лет. Для меня нет ничего нового в этом. Я продолжаю делать свое дело. Люди не понимаю этого, но я заставлю их понять, – сказал Ибрагимович.
Незаменимый вечный лидер. Златан и в Англии в полном порядке
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