Златан Ибрагимович: «У меня необычное тело. Я как животное»
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович оценил свое физическое состояние.
«Чувствую себя хорошо, я в форме. Тренер составил для меня отличную программу. Он адаптировал мои физические способности к матчам в этой лиге.
Подготовка, игра и последующее восстановление хорошо совмещены. По этой причине я могу играть так долго.
У меня необычное тело. Животное всегда готово двигаться и всегда выглядит свежим. Я как животное», – сказал Ибрагимович.
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