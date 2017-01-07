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    Златан Ибрагимович: «У меня необычное тело. Я как животное»

    Теги Златан Ибрагимович Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Англия

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович оценил свое физическое состояние.

    «Чувствую себя хорошо, я в форме. Тренер составил для меня отличную программу. Он адаптировал мои физические способности к матчам в этой лиге.

    Подготовка, игра и последующее восстановление хорошо совмещены. По этой причине я могу играть так долго.

    У меня необычное тело. Животное всегда готово двигаться и всегда выглядит свежим. Я как животное», – сказал Ибрагимович.

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