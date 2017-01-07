Нападающий Златан Ибрагимович оценил свое физическое состояние.

«Чувствую себя хорошо, я в форме. Тренер составил для меня отличную программу. Он адаптировал мои физические способности к матчам в этой лиге.

Подготовка, игра и последующее восстановление хорошо совмещены. По этой причине я могу играть так долго.

У меня необычное тело. Животное всегда готово двигаться и всегда выглядит свежим. Я как животное», – сказал Ибрагимович.