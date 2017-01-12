Нападающий Златан Ибрагимович рассказал о задачах на этот сезон и о своем положении в Англии.

«Хочу ли я догнать в гонке бомбардиров? Нет, я ни за кем не гонюсь. Моя главная цель – чемпионство в АПЛ. Это то, что меня интересует. А все индивидуальные награды идут как часть этой главной задачи, сами по себе – это всего лишь приятный бонус для отдельного игрока.

Когда в команде отлажена коллективная работа, тогда некоторые игроки могут лучше проявлять себя индивидуально. Я стараюсь помогать команде, а также стараюсь делать то, что у меня получается лучше всего – забивать голы, демонстрировать хорошую игру и создавать моменты для партнеров. Пока я могу это делать – я приношу пользу команде. С ними то же самое: они помогают мне и тем самым помогают команде.

Но индивидуальных целей и задач у меня нет, потому что своего я уже добился через три месяца. Я завоевал Англию – на это ушло три месяца», — заявил Ибрагимович.

В этом сезоне АПЛ Златан Ибрагимович принял участие в 19 матчах, забил 13 голов и отдал 3 голевые передачи.