Эменике согласился перейти в «Рубин»

продолжает вести переговоры о трансфере нападающего Эммануэля Эменике.

29-летний нигерийский форвард дал согласие на переход в , и клубы обсуждают детали сделки.

Казанцы хотят арендовать Эменике с правом выкупа за 2,5 миллиона евро, «Фенербахче» настаивает на 5 миллионах.

В этом сезоне Эменике провел в чемпионате Турции 10 матчей, забил 3 гола и отдал 3 голевых паса. Затем у него случился конфликт с главным тренером команды Диком Адвокатом.

Напомним, с 2011 по 2013 годы Эменике играл за «Спартак» и 42 матчах забил 21 гол. Подробную статистику игрока смотрите здесь.

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