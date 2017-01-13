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    Эменике согласился перейти в «Рубин»

    Теги Рубин Премьер-лига Россия Фенербахче высшая лига Турция возможные трансферы Эммануэль Эменике

    «Рубин» продолжает вести переговоры о трансфере нападающего «Фенербахче» Эммануэля Эменике.

    29-летний нигерийский форвард дал согласие на переход в «Рубин», и клубы обсуждают детали сделки.

    Казанцы хотят арендовать Эменике с правом выкупа за 2,5 миллиона евро, «Фенербахче» настаивает на 5 миллионах.

    В этом сезоне Эменике провел в чемпионате Турции 10 матчей, забил 3 гола и отдал 3 голевых паса. Затем у него случился конфликт с главным тренером команды Диком Адвокатом.

    Напомним, с 2011 по 2013 годы Эменике играл за «Спартак» и 42 матчах забил 21 гол. Подробную статистику игрока смотрите здесь.

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