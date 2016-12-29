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    Эменике может перейти в «Локомотив» вместо «Спартака»

    Теги Спартак Локомотив Премьер-лига Россия Фенербахче высшая лига Турция возможные трансферы Эммануэль Эменике

    Нападающий «Фенербахче» Эммануэль Эменике может продолжить карьеру в «Локомотиве».

    Нигериец был отстранен от работы с основой по решению главного тренера стамбульцев Дика Адвоката и, скорее всего, покинет клуб зимой.

    По данным Ajansspor.com, «Спартак» не был заинтересован в возвращении 29-летнего форварда, несмотря на слухи об этом.

    Тем не менее, представитель футболиста ведет переговоры о возможном трансфере в «Локомотив».

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