Эменике может перейти в «Локомотив» вместо «Спартака»

Нападающий «Фенербахче» Эммануэль Эменике может продолжить карьеру в «Локомотиве».

Нигериец был отстранен от работы с основой по решению главного тренера стамбульцев Дика Адвоката и, скорее всего, покинет клуб зимой.

По данным Ajansspor.com, «Спартак» не был заинтересован в возвращении 29-летнего форварда, несмотря на слухи об этом.

Тем не менее, представитель футболиста ведет переговоры о возможном трансфере в «Локомотив».