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    Игорь Шалимов: «Мыслями Смолов с «Краснодаром», что очень важно»

    Теги Боруссия Дортмунд Федор Смолов Премьер-лига Россия бундеслига Германия Игорь Шалимов Краснодар Сергей Галицкий Кристиан Рамирес

    Тренер «Краснодара» Игорь Шалимов дал комментарии по поводу покупки защитника Кристиана Рамиреса.

    «Мы искали молодого защитника с рабочей левой ногой. Нашли. Рамиресу 22 года, он начинает свой третий год в Европе. В Венгрии парень взял сначала Кубок лиги, а прошлой весной стал чемпионом с «Ференцварошем», – сказал Шалимов.

    Тренер дал комментарии касательно возможной продажи нападающего Федора Смолова.

    «Федор мыслями, что очень важно, с нами. Если будет предметное интересное предложение из Европы, которое устроит самого футболиста и клуб, то Сергей Николаевич Галицкий Смолова отпустит.

    Продавать игрока конкурентам наш президент не будет. Это не вопрос торга. Да и вообще, как мне кажется, в этом случае это даже не вопрос денег», – сказал Шалимов.

    Ранее сообщалось, что нападающий может перейти в дортмундскую «Боруссию».

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