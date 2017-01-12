Тренер Игорь Шалимов дал комментарии по поводу покупки защитника .

«Мы искали молодого защитника с рабочей левой ногой. Нашли. Рамиресу 22 года, он начинает свой третий год в Европе. В Венгрии парень взял сначала Кубок лиги, а прошлой весной стал чемпионом с «Ференцварошем», – сказал Шалимов.

Тренер дал комментарии касательно возможной продажи нападающего .

«Федор мыслями, что очень важно, с нами. Если будет предметное интересное предложение из Европы, которое устроит самого футболиста и клуб, то Сергей Николаевич Галицкий Смолова отпустит.

Продавать игрока конкурентам наш президент не будет. Это не вопрос торга. Да и вообще, как мне кажется, в этом случае это даже не вопрос денег», – сказал Шалимов.

Ранее сообщалось, что нападающий может перейти в дортмундскую «Боруссию».