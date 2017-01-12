Игорь Шалимов: «Мыслями Смолов с «Краснодаром», что очень важно»
Тренер «Краснодара» Игорь Шалимов дал комментарии по поводу покупки защитника Кристиана Рамиреса.
«Мы искали молодого защитника с рабочей левой ногой. Нашли. Рамиресу 22 года, он начинает свой третий год в Европе. В Венгрии парень взял сначала Кубок лиги, а прошлой весной стал чемпионом с «Ференцварошем», – сказал Шалимов.
Тренер дал комментарии касательно возможной продажи нападающего Федора Смолова.
«Федор мыслями, что очень важно, с нами. Если будет предметное интересное предложение из Европы, которое устроит самого футболиста и клуб, то Сергей Николаевич Галицкий Смолова отпустит.
Продавать игрока конкурентам наш президент не будет. Это не вопрос торга. Да и вообще, как мне кажется, в этом случае это даже не вопрос денег», – сказал Шалимов.
Ранее сообщалось, что нападающий может перейти в дортмундскую «Боруссию».
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.