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    Месси разделил с Куманом лидерство по голам за «Барселону» со штрафных ударов

    Теги Роналд Куман Барселона Атлетик Лионель Месси примера Испания Кубок Испании видео рекорды

    Форвард «Барселоны» Лионель Месси отличился в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании против «Атлетика» (3:1).

    Это 26-й мяч аргентинца за каталонский клуб, забитый прямым ударом со штрафного.

    Таким образом, Месси повторил рекорд «Барселоны», сравнявшись с Роналдом Куманом, возглавляющим ныне «Эвертон».

    «Поздравляю, Лео! До нового рекорда остался один гол», — написал Куман в своем твиттере.

    Кроме того, Месси впервые забил за «Барселону» со штрафного в трех матчах подряд.

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