Месси разделил с Куманом лидерство по голам за «Барселону» со штрафных ударов

Форвард «Барселоны» отличился в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании против (3:1).

Это 26-й мяч аргентинца за каталонский клуб, забитый прямым ударом со штрафного.

Таким образом, Месси повторил рекорд «Барселоны», сравнявшись с , возглавляющим ныне «Эвертон».

«Поздравляю, Лео! До нового рекорда остался один гол», — написал Куман в своем твиттере.

Кроме того, Месси впервые забил за «Барселону» со штрафного в трех матчах подряд.