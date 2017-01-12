Месси разделил с Куманом лидерство по голам за «Барселону» со штрафных ударов
Форвард «Барселоны» Лионель Месси отличился в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании против «Атлетика» (3:1).
Это 26-й мяч аргентинца за каталонский клуб, забитый прямым ударом со штрафного.
Таким образом, Месси повторил рекорд «Барселоны», сравнявшись с Роналдом Куманом, возглавляющим ныне «Эвертон».
«Поздравляю, Лео! До нового рекорда остался один гол», — написал Куман в своем твиттере.
Кроме того, Месси впервые забил за «Барселону» со штрафного в трех матчах подряд.
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