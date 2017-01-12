Главный тренер Юрген Клопп подвел итоги матча Кубка английской лиги против (0:1).

«Мы неправильно отреагировали на пропущенный гол. Мы не успевали за соперником, действовали недостаточно компактно. Это просто объяснить – мы принимали неверные решения, но это выездной кубковый матч. В таких встречах всегда сложно.

«Саутгемптон» создал больше опасных моментов, потому что мы действовали недостаточно компактно. Кариус спасал нас, как мог. Соперник заслуженно победил, но это только половина противостояния.

Я не очень доволен нашей игрой в этом матче. Нам нужно было лучше распоряжаться мячом. Мы могли сыграть лучше. Подобные матчи случаются.

Мы неплохо начали матч, но плохо отреагировали на пропущенный мяч. Пересмотрю матч, чтобы понять, что пошло не так. Ответный матч будет совершенно другим. Никто не должен думать, что все решено», – сказал Клопп.