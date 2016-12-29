Тренер «Бернли» Дайш носит самые дорогие часы в АПЛ за 45 тысяч фунтов

Самые дорогие часы среди тренеров АПЛ у главного тренера «Бернли» Шона Дайша.

45-летний специалист носит часы за 45 тысяч фунтов. Самые дешевые часы у уволенного из «Суонси» Боба Брэдли – 40 фунтов.

1. Шон Дайш («Бернли») – 45 тысяч фунтов

2. Роналд Куман ( ) – 35,8

3. Дэвид Мойес («Сандерленд») – 30

4. Сэм Эллардайс («Кристал Пэлас») – 27,7

5. Жозе Моуринью ( ) – 25

6. Тони Пулис («Вест Бромвич») – 15,95

7. Антонио Конте ( ), Айтор Каранка («Мидлсбро») – 10

9. Майк Фелан («Халл») – 8,9

10. Маурисио Почеттино («Тоттенхэм»), Арсен Венгер ( ) – 8,35

12. Клод Пюэль («Саутгемптон») – 7,9

13. Славен Билич («Вест Хэм») – 6

14. Юрген («Ливерпуль»), Вальтер Мадзарри («Уотфорд»), Клаудио Раньери («Лестер») – 4

17. Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») – 1,9

18. Эдди Хау («Борнмут») – 399 фунтов

19. Марк Хьюз («Сток Сити») – 339

20. Боб Брэдли (экс-«Суонси») – 40

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