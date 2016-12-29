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    Тренер «Бернли» Дайш носит самые дорогие часы в АПЛ за 45 тысяч фунтов

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    Самые дорогие часы среди тренеров АПЛ у главного тренера «Бернли» Шона Дайша.

    45-летний специалист носит часы за 45 тысяч фунтов. Самые дешевые часы у уволенного из «Суонси» Боба Брэдли – 40 фунтов.

    1. Шон Дайш («Бернли») – 45 тысяч фунтов

    2. Роналд Куман («Эвертон») – 35,8

    3. Дэвид Мойес («Сандерленд») – 30

    4. Сэм Эллардайс («Кристал Пэлас») – 27,7

    5. Жозе Моуринью («Манчестер Юнайтед») – 25

    6. Тони Пулис («Вест Бромвич») – 15,95

    7. Антонио Конте («Челси»), Айтор Каранка («Мидлсбро») – 10

    9. Майк Фелан («Халл») – 8,9

    10. Маурисио Почеттино («Тоттенхэм»), Арсен Венгер («Арсенал») – 8,35

    12. Клод Пюэль («Саутгемптон») – 7,9

    13. Славен Билич («Вест Хэм») – 6

    14. Юрген Клопп («Ливерпуль»), Вальтер Мадзарри («Уотфорд»), Клаудио Раньери («Лестер») – 4

    17. Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») – 1,9

    18. Эдди Хау («Борнмут») – 399 фунтов

    19. Марк Хьюз («Сток Сити») – 339

    20. Боб Брэдли (экс-«Суонси») – 40

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