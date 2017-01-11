Зидан заблокировал покупку Обамеянга

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг, вероятно, не перейдет в .

Предполагалось, что мадридский клуб летом, после отмены трансферного запрета, постарается приобрести 27-летнего капитана сборной Габона.

Однако главный тренер «Реала» заблокировал покупку Обамеянга.

Форвард не вписывается в модель французского специалиста, который хочет, чтобы в центре атаки, при Роналду и Бэйле на флангах, играл классический нападающий.

Теперь фаворитом в борьбе за Обамеянга является «ПСЖ». Интересен футболист и .