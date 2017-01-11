Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Зидан заблокировал покупку Обамеянга

    Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид лига 1 Франция примера Испания возможные трансферы Зинедин Зидан Пьер-Эмерик Обамеянг

    Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг, вероятно, не перейдет в «Реал».

    Предполагалось, что мадридский клуб летом, после отмены трансферного запрета, постарается приобрести 27-летнего капитана сборной Габона.

    Однако главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заблокировал покупку Обамеянга.

    Форвард не вписывается в модель французского специалиста, который хочет, чтобы в центре атаки, при Роналду и Бэйле на флангах, играл классический нападающий.

    Теперь фаворитом в борьбе за Обамеянга является «ПСЖ». Интересен футболист и «Манчестер Сити».

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться