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    «Зенит» отправил «Бенфике» запрос о трансфере Лысцова

    Теги Зенит высшая лига Португалия Бенфика Премьер-лига Россия возможные трансферы Тондела Виталий Лысцов

    Защитник «Бенфики» Виталий Лысцов, выступающий на правах аренды за «Тонделу», интересен «Зениту».

    «Зенит» отправил запрос в «Бенфику» по переходу Лысцова.

    Дальше все будет зависеть от переговоров», – рассказал агент игрока Игорь Тимофеев.

    По информации «Спорт День за Днем», переговоры простыми не будут.

    «Бенфика», скорее всего, не согласится отпустить игрока за маленькие деньги и попросит больше рыночной стоимости (Tansfermarkt оценивает Лысцова в 500 тысяч евро).

    Сам 21-летний футболист не против перейти в более серьезный клуб.

    Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.

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