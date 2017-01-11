«Зенит» отправил «Бенфике» запрос о трансфере Лысцова

Защитник «Бенфики» , выступающий на правах аренды за «Тонделу», интересен «Зениту».

«Зенит» отправил запрос в «Бенфику» по переходу Лысцова.

Дальше все будет зависеть от переговоров», – рассказал агент игрока Игорь Тимофеев.

По информации «Спорт День за Днем», переговоры простыми не будут.

, скорее всего, не согласится отпустить игрока за маленькие деньги и попросит больше рыночной стоимости (Tansfermarkt оценивает Лысцова в 500 тысяч евро).

Сам 21-летний футболист не против перейти в более серьезный клуб.

Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.

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