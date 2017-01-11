Бывший тренер Егор Титов рассказал, как относится к высказывания о «багаже Аленичева».

– Вы в курсе мема: «Багаж Аленичева». Произносят эту фразу несколько иронически. Обидно такое слышать?

– Нет. Объясню – легче брать команду, когда у тебя есть фундамент, костяк. Совсем другое – приходить в коллектив, где 40-45 футболистов на контрактах, с чем столкнулись мы. Массимо пришел в коллектив, где уже имелся костяк, с некоторыми нужно было переподписать соглашения – с Джано, например, по-прежнему «висят» Ташчи и Боккетти.

Очень хорошо, что решили вопрос с Ананидзе – неординарный футболист, умница. Если обходится без травм, он просто прекрасен. В начале сезона, на предпоследнем сборе, с Джано состоялся очень серьезный разговор – он все понял правильно. Сказал, что, несмотря на болевые ощущения, готов работать. Ему Аленичев ответил: «Рассчитываем на тебя, будешь играть». И полузащитник начал сезон просто великолепно: забил красивейший гол на Кипре, потом сделал дубль в ворота «Арсенала».

– Если по сути, что такое «багаж Аленичева», доставшийся Каррере?

– Это тот футбол, который мы пытались привить, – комбинационный, с держанием мяча, через забегания, через фланги. Отмечу особо , который умеет врываться в штрафную. Как он бежит, как выпрыгивает! У него лучший в России прыжок. Мы пытались во встречах с аутсайдерами именно через фланги вскрывать насыщенную оборону, – сказал Титов.