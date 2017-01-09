Анатолий Мещеряков: «Когда Самедов делал резкие заявления, наверное, он кого-то слушал»
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал, какова позиция клуба в отношении трансфера полузащитника Александра Самедова.
Ранее сообщалось, что к игроку предметный интерес проявляет «Спартак», однако красно-белых не устраивает высокая сумма трансфера.
– В ситуации с Самедовым ничего не изменилось.
– «Локо» готов отпустить его только за 5 миллионов евро?
– Такая сумма прописана у него контракте.
– Правда, что «Спартак» предлагает три миллиона? Готовы пойти на уступки?
– Постойте. В контракте прописана сумма – 5 миллионов. Сейчас мы держим ее в голове.
– Но ведь Самедов может никуда не уйти, и клуб будет ему платить немаленькую зарплату. А так вы заработаете, пусть и не пять миллионов евро.
– Игрок принимал решение, когда делал резкие заявления. Так? Наверное, он кого-то слушал. Пусть теперь советуется с тем, кого слушал.
Встреча «Спартака» и «Локомотива» по Самедову состоится 12 января
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