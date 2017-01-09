Председатель совета директоров ива» Анатолий Мещеряков рассказал, какова позиция клуба в отношении трансфера полузащитника .

Ранее сообщалось, что к игроку предметный интерес проявляет , однако красно-белых не устраивает высокая сумма трансфера.

– В ситуации с Самедовым ничего не изменилось.

– «Локо» готов отпустить его только за 5 миллионов евро?

– Такая сумма прописана у него контракте.

– Правда, что «Спартак» предлагает три миллиона? Готовы пойти на уступки?

– Постойте. В контракте прописана сумма – 5 миллионов. Сейчас мы держим ее в голове.

– Но ведь Самедов может никуда не уйти, и клуб будет ему платить немаленькую зарплату. А так вы заработаете, пусть и не пять миллионов евро.

– Игрок принимал решение, когда делал резкие заявления. Так? Наверное, он кого-то слушал. Пусть теперь советуется с тем, кого слушал.

Встреча «Спартака» и «Локомотива» по Самедову состоится 12 января