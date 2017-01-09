Луческу дал согласие на переговоры Ломбертса с «Галатасараем»
Защитник «Зенита» Николас Ломбертс может продолжить карьеру в Турции.
«Галатасарай» готовит предложение о трансфере 31-летнего бельгийского хавбека.
Главный тренер клуба из Санкт-Петербурга Мирча Луческу уже дал согласие на то, чтобы Ломбертс и его агент вели переговоры с «Галатасараем».
В этом сезоне Ломбертс провел пять матчей в РФПЛ. Контракт игрока с «Зенитом» рассчитан до 2018 года.
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