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    Луческу дал согласие на переговоры Ломбертса с «Галатасараем»

    Теги Зенит Премьер-лига Россия Галатасарай высшая лига Турция возможные трансферы Мирча Луческу Николас Ломбертс

    Защитник «Зенита» Николас Ломбертс может продолжить карьеру в Турции.

    «Галатасарай» готовит предложение о трансфере 31-летнего бельгийского хавбека.

    Главный тренер клуба из Санкт-Петербурга Мирча Луческу уже дал согласие на то, чтобы Ломбертс и его агент вели переговоры с «Галатасараем».

    В этом сезоне Ломбертс провел пять матчей в РФПЛ. Контракт игрока с «Зенитом» рассчитан до 2018 года.

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