Луческу дал согласие на переговоры Ломбертса с «Галатасараем»

Защитник Николас Ломбертс может продолжить карьеру в Турции.

«Галатасарай» готовит предложение о трансфере 31-летнего бельгийского хавбека.

Главный тренер клуба из Санкт-Петербурга Мирча Луческу уже дал согласие на то, чтобы Ломбертс и его агент вели переговоры с .

В этом сезоне Ломбертс провел пять матчей в РФПЛ. Контракт игрока с «Зенитом» рассчитан до 2018 года.

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