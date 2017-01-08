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    «Галатасарай» готовит официальное предложение «Зениту» по трансферу Ломбертса

    Теги Зенит Премьер-лига Россия Галатасарай высшая лига Турция возможные трансферы Николас Ломбертс

    Защитник «Зенита» Николас Ломбертс может покинуть клуб во время зимнего трансферного окна. «Галатасарай» готовит официальное предложение по трансферу бельгийца.

    «Галатасарай» пытался купить Ломбертса в прошлом году, но «Зенит» не отпустил защитника. Сам футболист, в нынешнем сезоне не имеющий постоянной игровой практики, выражал недовольство тем, что «Зенит» не отпускает его в другие команды.

    В текущем сезоне 31-летний защитник провел пять матчей в РФПЛ. Контракт Ломбертса действует до 2018 года.

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