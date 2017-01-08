«Галатасарай» готовит официальное предложение «Зениту» по трансферу Ломбертса

Защитник Николас Ломбертс может покинуть клуб во время зимнего трансферного окна. готовит официальное предложение по трансферу бельгийца.

«Галатасарай» пытался купить Ломбертса в прошлом году, но «Зенит» не отпустил защитника. Сам футболист, в нынешнем сезоне не имеющий постоянной игровой практики, выражал недовольство тем, что «Зенит» не отпускает его в другие команды.

В текущем сезоне 31-летний защитник провел пять матчей в РФПЛ. Контракт Ломбертса действует до 2018 года.