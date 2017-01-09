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    ФИФА объявит о расширении ЧМ до 48 сборных во вторник

    Теги ФИФА чемпионат мира

    Во вторник ФИФА объявит о расширении чемпионата мира с 32 до 48 сборных начиная с 2026 года.

    Формат чемпионата определится в марте, но ожидается, что в финальном турнире будет 16 групп по 3 сборных. Две лучшие из каждой группы выходят в плей-офф.

    Предполагается, что от Европы на ЧМ будет участвовать 16 сборных, квота Африки составит 9,5, Азии – 8,5, КОНМЕБОЛ – 6,5, КОНКАКАФ – 6,5, Океании – один участник.

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