Главный тренер Жозе Моуринью поделился мнением об изменениях футбольных правил и расширении числа участников чемпионата мира.

– Думаю, что тренеры, игроки и судьи являются фундаментальными частями футбола. Их уровень, их опыт после стольких минут, проведенных на поле, их мнения – это большой плюс для эволюции игры. Президент ФИФА Инфантино принял отличное решение включить в обсуждение усовершенствования правил бывших футболистов.

– Что вы думаете о введении видеоповторов и дополнительных видеоассистентов судьи?

– Это нужно нам всем. Профессионалы не могут проигрывать и выигрывать матчи и трофеи из-за отказа в развитии. Спонсоры, владельцы и инвесторы должны почувствовать, что технологии уже здесь. Судьям тоже нужна подстраховка, они ее заслуживают. Нужно, чтобы технология им помогала, их защищала и поддерживала.

– Какова ваша позиция по поводу возможного расширения чемпионата мира?

– Я полностью поддерживаю это решение. Как клубный тренер я бы сказал нет, если бы расширение привело к увеличению числа матчей, уменьшению количества выходных для игроков и сокращению предсезонной подготовки. Но критикам важно проанализировать и понять, что расширение не приведет к увеличению числа матчей. Игроки защищены, клубы тоже.

Я предпочитаю группы по три команды. Два матча – и ты либо в плей-офф, либо едешь домой. В этом случае оба групповых матча становятся крайне важными, плей-офф принесет еще больше эмоций. Команды с меньшим потенциалом и опытом сыграют два матча и поедут домой. Но они сделают это, приобретя опыт и улучшив свою игру. И к этому добавится финансовая составляющая от участия в финальной части турнира, в том числе вложения в развитие инфраструктуры.

Расширение означает, что чемпионат мира станет еще более социально значимым событием. Больше стран, больше инвестиций в инфраструктуру, в юношеский футбол. Участие большего количества стран приведет к повышению уровня страсти, счастья, энтузиазма. Больше стран – больше африканцев, азиатов, американцев будут вместе. Футбол в клубах развивается, поэтому нельзя сказать, что он взорвется в рамках уровня игры на ЧМ. ЧМ является социально значимым событием, и футбол не может отказаться от возможности и дальше отражать страсть болельщиков, – заявил Моуринью.