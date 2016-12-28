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    Самюэль Это’О: «Мистер Инфантино, сделайте ЧМ для 48 команд ради нас, бедняков Африки»

    Теги Самюэль Это′О ФИФА чемпионат мира Джанни Инфантино

    Бывший нападающий «Барселоны» и «Интера» Самюэль Это’О выступил со словами поддержки в адрес президента ФИФА Джанни Инфантино и его инициативы расширить число участников ЧМ до 48 команд.

    «Мистер Инфантино, сделайте это ради нас, бедняков Африки, тех, кто порой не имеет возможность попасть на чемпионат мира. Сделайте. Мы вас поддержим.

    Я лично вас поддерживаю и вся Африка тоже, потому что вы можете предоставить возможность сыграть на чемпионате мира», — сказал Это’О.

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