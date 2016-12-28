Бывший нападающий «Барселоны» и «Интера» ’О выступил со словами поддержки в адрес президента ФИФА Джанни Инфантино и его инициативы расширить число участников ЧМ до 48 команд.

«Мистер Инфантино, сделайте это ради нас, бедняков Африки, тех, кто порой не имеет возможность попасть на чемпионат мира. Сделайте. Мы вас поддержим.

Я лично вас поддерживаю и вся Африка тоже, потому что вы можете предоставить возможность сыграть на чемпионате мира», — сказал Это’О.

Джанни Инфантино: «Федерации полностью поддерживают идею расширения ЧМ»