Вдова Сергея Шустикова Наталья рассказала об отношениях с бывшим главным тренером ЦСКА Леонидом Слуцким.

– Слезы его видели?

– В 2004 году после прощального матча. Команда каталась на кораблике по Москва-реке, а на большом экране крутили трогательный ролик, посвященный Сереже. Мелькали кадры из матчей «Торпедо» пятнадцатилетней давности. Он не выдержал, смахнул слезу. Плакал и годы спустя. Когда предал человек, которого считал близким другом.

– Вы о Слуцком?

– Да. Для Сережи это был страшный удар. Яма, в которую положили и заживо закопали. Помню, уже осенью позвонил ему кто-то из друзей, коснулись темы ухода из ЦСКА. Сережа обронил: «Сейчас-то отпустило. Месяцев девять вообще не мог об этом разговаривать. Начинало трясти…»

– Герман Ткаченко и Юрий Белоус считают, что инициатива уволить Шустикова исходила от Гинера. А Слуцкий не сумел ассистента отстоять.

– Нет! Уверена на тысячу процентов, что решение принимал Слуцкий. Такого же мнения придерживался Сережа. В клубе эту версию нам позже подтвердили. Слуцкий ведь даже поговорить с ним не удосужился! Вот что больше всего задело! Мы общались семьями, я знакома с его женой, мамой. И вдруг глухая стена. Сережа звонил, писал SMS – бесполезно. Тот не реагировал. Потом сменил номер.

– Есть объяснение?

– Спрятался. Не хватило духу на мужской разговор. А теперь рассказывает в интервью: «Сожалею, что не возобновили общение…» Так что мешало?! Все попытки Сережи связаться с ним ни к чему не привели. Единственный звонок был после скандала с Васей Уткиным на «Эхе Москвы». Сережа полагал, что за этими высказываниями стоит Слуцкий.

– С чего бы?

– В эфире прозвучала деталь, о которой знал только он: «Я же с ним делился…» Слуцкий сразу набрал с незнакомого телефона: «Это не я». Сережа усмехнулся: «Больше некому». Да и зачем звонить, оправдываться, если ты ни при чем?

– У медали две стороны. Объективно – в том, что привело к уходу из ЦСКА, есть вина Сергея?

– Всё сводят к одному – мол, нарушал режим. Поверьте, тема чересчур раздута. В этом плане Сережа был адекватный. О некоторых моментах умолчу, у меня нет доказательств. Так что подозрения оставлю при себе, – сказала Наталья Шустикова.