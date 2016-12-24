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    Жозе Моуринью: «С Ибрагимовичем во Франции был только Париж, все трофеи были у них. Французы должны быть рады, что он ушел»

    Теги ПСЖ Златан Ибрагимович Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Англия лига 1 Франция

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что французы должны быть рады, что Златан Ибрагимович покинул «ПСЖ», поскольку конкуренция в чемпионате повысилась.

    «Думаю, французы должны быть рады, что Ибрагимович ушел из «ПСЖ». Потому что теперь у вас есть чемпионат. С ним чемпионата не было.

    С ним был только Париж, Париж и Париж. Все трофеи были у них. Теперь у вас есть чемпионат.

    Чемпионат, который я смотрю. Мне интересна «Ницца» с Балотелли, «Монако» моего друга Жардима и «ПСЖ».

    Сейчас я смотрю лигу 1, так что вы должны поблагодарить Ибрагимовича за отъезд из Франции», — заявил Моуринью.

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