Самедов не будет участвовать в выкупе своего контракта у «Локомотива»

Полузащитник Александр Самедов вернулся из отпуска и получил официальное письмо от клуба о переводе в дубль.

Переговоры между и «Локомотивом» о возможном трансфере Самедова возобновятся после окончания праздников. Владелец «Спартака» предлагал за футболиста 2 миллиона евро.

Президент «Локомотива» ранее утверждал, что клуб отпустит 32-летнего хавбека не менее чем за 5 миллионов, которые прописаны в контракте игрока в качестве отступных.

Как сообщает , вариант, согласно которому «Локомотив» снизит сумму до 4 миллионов и миллион из этой суммы заплатит сам Самедов, исключен.