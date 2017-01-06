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    Самедов не будет участвовать в выкупе своего контракта у «Локомотива»

    Теги Спартак Локомотив Александр Самедов Леонид Федун Премьер-лига Россия возможные трансферы Илья Геркус

    Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов вернулся из отпуска и получил официальное письмо от клуба о переводе в дубль.

    Переговоры между «Спартаком» и «Локомотивом» о возможном трансфере Самедова возобновятся после окончания праздников. Владелец «Спартака» Леонид Федун предлагал за футболиста 2 миллиона евро.

    Президент «Локомотива» Илья Геркус ранее утверждал, что клуб отпустит 32-летнего хавбека не менее чем за 5 миллионов, которые прописаны в контракте игрока в качестве отступных.

    Как сообщает «Матч ТВ», вариант, согласно которому «Локомотив» снизит сумму до 4 миллионов и миллион из этой суммы заплатит сам Самедов, исключен.

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