Самедов не будет участвовать в выкупе своего контракта у «Локомотива»
Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов вернулся из отпуска и получил официальное письмо от клуба о переводе в дубль.
Переговоры между «Спартаком» и «Локомотивом» о возможном трансфере Самедова возобновятся после окончания праздников. Владелец «Спартака» Леонид Федун предлагал за футболиста 2 миллиона евро.
Президент «Локомотива» Илья Геркус ранее утверждал, что клуб отпустит 32-летнего хавбека не менее чем за 5 миллионов, которые прописаны в контракте игрока в качестве отступных.
Как сообщает «Матч ТВ», вариант, согласно которому «Локомотив» снизит сумму до 4 миллионов и миллион из этой суммы заплатит сам Самедов, исключен.
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