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    Дибала заинтересован в переходе в «Реал»

    Теги Ювентус Реал Мадрид серия А Италия примера Испания возможные трансферы Пауло Дибала

    Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала опроверг информацию о том, что он продлил контракт с туринским клубом.

    «Я ничего не подписывал. Посмотрим, что будет дальше», – сказал 23-летний аргентинец.

    По данным El Mundo Deportivo, Дибала заинтересован в переходе в «Реал», при этом «Ювентус» пытается продлить с ним контракт до 2021 года, чтобы подороже продать мадридскому клубу.

    В сделку по Дибале может быть включена одна из трансферных целей «Ювентуса» – Хамес Родригес, Иско или Матео Ковачич.

    В настоящее время Дибала зарабатывает 3 миллиона евро в год, но туринцы готовы повысить ему зарплату до 5,5 миллиона.

    Самый высокооплачиваемый игрок «Ювентуса» – Гонсало Игуаин с окладом 7,5 миллиона евро.

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