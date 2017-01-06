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    Александр Григорян: «Меня задевает, как Шалимов оказался в «Краснодаре»

    Теги Премьер-лига Россия женский футбол Игорь Шалимов Анжи Краснодар Александр Григорян

    Новый главный тренер «Анжи» Александр Григорян поделился мнением о работе Игоря Шалимова в «Краснодаре».

    - Вас постоянно спрашивают об успехах на посту главного тренера женских команд. В этом сезоне «Краснодар» возглавил Игорь Шалимов, который тоже работал в женском футболе. Получается, из женского футбола для тренеров есть путь в мужскую премьер-лигу.

    - Стечение обстоятельств. Чистейшая случайность. Не хочу даже анализировать… Вы сказали, что Игорь Шалимов работал в женском футболе, а сейчас – в «Краснодаре»… Мне это неинтересно. Я в женском футболе добился максимальных результатов в России, в том числе на европейском уровне. А чего добился Шалимов в женском футболе, не знаю. Мое видение – ничего. Как оказался в «Краснодаре», меня не интересует. Но – задевает.

    - Почему?

    - Давайте эту тему закончим. Пусть нас рассудит очная встреча, – заявил Григорян.

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