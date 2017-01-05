Голкипер ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев рассказал, как относится к критике в свой адрес.

– Вбила ваше имя в поиск и первым делом увидела новость: «Игорь Акинфеев пропустил такой-то мяч». Стало как-то обидно за вас, все-таки игра командная, а крайний – всегда вратарь.

– По большому счету, мне это все не важно. В футбол я играю очень давно, на высоком уровне, я знаю: что бы ни происходило со всей командой, доставаться будет именно вратарю.

Наверное, любой здравомыслящий человек – не только вратарь, а вообще спортсмен, который себя ценит и который полностью отдается своей работе, – не будет обращать внимания на то, кто и что пишет. Потому что критика сплошь и рядом: критикуют и спортсменов, и звезд шоу-бизнеса, и всех остальных более-менее известных людей… Наверное, с этим надо жить, никуда не деться.

– Эта «броня» появилась у вас со временем, или вы всегда отличались стойкостью духа?

– Когда начинаешь карьеру совсем еще юным, не обращаешь внимания на комментарии, потому что тебе хочется только играть и выигрывать, ты получаешь от этого удовольствие. А когда тебе тридцать и у тебя есть семья, футбол становится работой, тебе некогда думать о чем-то еще.

Скажу честно: таким фанатиком, как раньше, когда у меня не было ни жены, ни детей, я, наверное, уже не буду. Тренировка, конечно, по-прежнему мое любимое дело, а футбол – смысл моей жизни и мой заработок, но все равно семья теперь на первом месте. После тренировки, после игр, не глядя ни на какие комментарии и не читая прессу, я еду домой, меня там встречают, и мне там хорошо.

– Про тридцать лет вы сказали как отрезали.

– Все зависит от конкретного человека. У кого-то ветер в голове в тридцать лет, а у кого-то, скажем, три образования и так далее.

Никто об этом не знает, но я вам скажу: я всегда хотел, чтобы до тридцати лет у меня был хотя бы один ребенок. Мне повезло больше: у меня их двое, – сказал Акинфеев.