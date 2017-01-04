Врач ЦСКА Керимов: «Состояние здоровья позволяет Акинфееву играть до 40 лет»
Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов поделился прогнозом насчет того, насколько продолжительной будет карьера вратаря Игоря Акинфеева.
«В ЦСКА многие игроки получали травмы колена, а именно разрыв крестообразных связок: дважды – Акинфеев и Нецид, Васин.
Но каждый конкретный случай имел свою биомеханику. Где-то был контакт, где-то случилось неудачное приземление на опорную ногу.
Если говорить о нашем голкипере, то даже после таких тяжелых повреждений состояние его здоровья позволит играть ему до 40 лет, как и многим европейским вратарям», – сказал медик.
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