«Брюгге» объявил о переходе форварда ЦСКА Страндберга

объявил о трансфере нападающего ЦСКА Карлоса Страндберга.

Скауты бельгийского клуба длительное время следили за игрой 20-летнего шведа.

Страндберг подписал контракт с до лета 2021 года.

Transfermarkt оценивает игрока в 1 миллион евро. В ЦСКА он приходил за 450 тысяч.

Подробную статистику выступлений Страндберга смотрите здесь.

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