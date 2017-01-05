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    «Брюгге» объявил о переходе форварда ЦСКА Страндберга

    Теги ЦСКА Премьер-лига Россия Брюгге высшая лига Бельгия трансферы Карлос Страндберг

    «Брюгге» объявил о трансфере нападающего ЦСКА Карлоса Страндберга.

    Скауты бельгийского клуба длительное время следили за игрой 20-летнего шведа.

    Страндберг подписал контракт с «Брюгге» до лета 2021 года.

    Transfermarkt оценивает игрока в 1 миллион евро. В ЦСКА он приходил за 450 тысяч.

    Подробную статистику выступлений Страндберга смотрите здесь.

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