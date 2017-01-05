«Брюгге» объявил о переходе форварда ЦСКА Страндберга
«Брюгге» объявил о трансфере нападающего ЦСКА Карлоса Страндберга.
Скауты бельгийского клуба длительное время следили за игрой 20-летнего шведа.
Страндберг подписал контракт с «Брюгге» до лета 2021 года.
Transfermarkt оценивает игрока в 1 миллион евро. В ЦСКА он приходил за 450 тысяч.
Подробную статистику выступлений Страндберга смотрите здесь.
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