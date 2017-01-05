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    «Реал» довел беспроигрышную серию до 38 матчей, приблизившись к рекорду «Барселоны»

    Теги Барселона Реал Мадрид Севилья примера Испания Кубок Испании

    «Реал» разгромил «Севилью» (3:0) в первом матче 1/8 финала Кубка Испании.

    Мадридский клуб продлил беспроигрышную серию во всех турнирах до 38 игр (29 побед, 9 ничьих), приблизившись к рекорду «Барселоны» в истории испанского футбола. В сезоне-2015/16 каталонцы не проигрывали 39 матчей подряд.

    Последний раз «Реал» проигрывал 6 апреля 2016 года, уступив «Вольфсбургу» (0:2) в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов.

    7 января мадридцы в рамках чемпионата Испании примут «Гранаду».

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