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    Хамес: «Останусь в «Реале»

    Теги Реал Мадрид Севилья примера Испания Кубок Испании Хамес Родригес

    Полузащитник «Реала» Хамес Родригес, автор дубля в первом матче 1/8 финала Кубка Испании с «Севильей» (3:0), поделился впечатлениями об игре и заверил, что не покинет мадридский клуб в январе.

    «Мы добились хорошего результата, но судьба противостояния еще не решена, нас ждет ответный матч в гостях. Мы должны сохранить концентрацию и сыграть так же интенсивно.

    В нашей команде все футболисты хотят играть, все проходят через трудности, но начался новый год, и я останусь в «Реале». Просто хочу хорошо играть, когда мне выпадает такая возможность.

    Хочу помогать команде, как сделал это сегодня, забив голы», — сказал Хамес.

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