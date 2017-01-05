Полузащитник Хамес Родригес, автор дубля в первом матче 1/8 финала Кубка Испании с «Севильей» (3:0), поделился впечатлениями об игре и заверил, что не покинет мадридский клуб в январе.

«Мы добились хорошего результата, но судьба противостояния еще не решена, нас ждет ответный матч в гостях. Мы должны сохранить концентрацию и сыграть так же интенсивно.

В нашей команде все футболисты хотят играть, все проходят через трудности, но начался новый год, и я останусь в «Реале». Просто хочу хорошо играть, когда мне выпадает такая возможность.

Хочу помогать команде, как сделал это сегодня, забив голы», — сказал Хамес.