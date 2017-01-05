Главный тренер Антонио Конте подвел итоги матча чемпионата Англии против (0:2).

«Мы разочарованы поражением, однако должны быть довольны серией из 13 побед кряду, чего в английском чемпионате добиться крайне сложно. Сегодня мы уступили сильному сопернику, однако не стоит забывать, что в прошлом сезоне «Тоттенхэм» до последнего момента боролся за чемпионство. Почеттино на протяжении нескольких лет проделал огромную работу с командой и сумел создать коллектив, который будет до заключительного тура бороться за место в Лиге чемпионов или даже за победу в АПЛ.

Теперь нам необходимо начинать все с начала и продолжать работу. Тем не менее сегодняшнее поражение в корне отличается от матчей, проигранных в сентябре, поскольку тогда нас было сложно назвать единой командой. Сегодня мы продемонстрировали, что являемся единым целым, и это очень важно», – сказал Конте.