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    Геннадий Орлов: «Мы сейчас на пороге того, что рухнет вся система нашего профессионального футбола»

    Теги Зенит Премьер-лига Россия РФС Геннадий Орлов Александр Кокорин

    Телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о кризисе в российском футболе.

    – Обычно садишься наутро после новогодней ночи и задаешь себе вопрос: сделал наш футбол за год шаг вперед или нет?

    – И к чему приходите?

    – Не сделал… Ничего внутри особо не происходит. В юношеском футболе вообще никто не растет. В РФС говорят, что будут развиваться регионы. А воз и ныне там. Мы сейчас на пороге того, что рухнет вся система нашего профессионального футбола!

    – Рухнет?!

    – Да. И никуда, похоже, от этого не деться. Потому что те бюджетные деньги, которые вливаются в клубы – это ложный профессионализм.

    – Поясните.

    – Да просто это видно, как наши игроки относятся к своей профессии. Вот эти все истории, которые происходят на отдыхе. В ресторанах и прочих местах. Ребята не думают, что их профессия – это смысл жизни. Вот в чем беда. Тренируются спустя рукава, «физику» не держат. Сейчас меня назовут скептиком, но я говорю о сухом остатке. Наш футбол не двигается.

    Кокорин – это уже имя нарицательное?

    – Дай бог, чтобы у него все получилось. Кокорин – это отражение российского профессионализма. Как лакмусовая бумажка. И дело ведь не только в нем. Я же все время обращаю внимание на их отношение к тренировочной работе, – сказал Орлов.

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