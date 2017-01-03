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    Бакари Санья: «Мы играли вдесятером против двенадцати, но все равно победили»

    Теги Бакари Санья Фернандиньо Манчестер Сити премьер-лига Англия судьи Бернли Ли Мэйсон

    Защитник «Манчестер Сити» Бакари Санья после игры с «Бернли» (2:1) намекнул на действия судьи.

    Арбитр матча Ли Мэйсон в первом тайме удалил хавбека Фернандиньо.

    «Вдесятером против двенадцати, но мы все равно сражались и победили как команда», – написал Санья.

    Впоследствии футболист отредактировал пост и убрал слова про численное соотношение сил на поле.

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