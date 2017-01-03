Защитник Бакари Санья после игры с «Бернли» (2:1) намекнул на действия судьи.

Арбитр матча Ли Мэйсон в первом тайме удалил хавбека .

«Вдесятером против двенадцати, но мы все равно сражались и победили как команда», – написал Санья.

Впоследствии футболист отредактировал пост и убрал слова про численное соотношение сил на поле.