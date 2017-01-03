Бакари Санья: «Мы играли вдесятером против двенадцати, но все равно победили»
Защитник «Манчестер Сити» Бакари Санья после игры с «Бернли» (2:1) намекнул на действия судьи.
Арбитр матча Ли Мэйсон в первом тайме удалил хавбека Фернандиньо.
«Вдесятером против двенадцати, но мы все равно сражались и победили как команда», – написал Санья.
Впоследствии футболист отредактировал пост и убрал слова про численное соотношение сил на поле.
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