Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о лидерстве в английской премьер-лиге.

«Нам нужно выигрывать свои матчи и посмотреть, к чему это приведет. Когда остается пять, шесть, семь матчей, все может пойти по-разному, но на данный момент нам просто нужно набирать свои очки.

АПЛ – невероятно сложная лига. Мы не можем смотреть на , они невероятно сильны со своими 13 победами подряд. Неплохо. Но вы можете представить, как их раздражает, что они выиграли 13 матчей подряд, а одна команда всего лишь в 6 очках позади?» – сказал Клопп.