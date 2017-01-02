Юрген Клопп: «Можете представить, как раздражены в «Челси», что они выиграли 13 матчей подряд, а мы всего в 6 очках позади?»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о лидерстве «Челси» в английской премьер-лиге.
«Нам нужно выигрывать свои матчи и посмотреть, к чему это приведет. Когда остается пять, шесть, семь матчей, все может пойти по-разному, но на данный момент нам просто нужно набирать свои очки.
АПЛ – невероятно сложная лига. Мы не можем смотреть на «Челси», они невероятно сильны со своими 13 победами подряд. Неплохо. Но вы можете представить, как их раздражает, что они выиграли 13 матчей подряд, а одна команда всего лишь в 6 очках позади?» – сказал Клопп.
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